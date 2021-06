In Angermünde könnte bald ein neues Baugebiet für Häuslebauer in Zentrumsnähe entstehen. Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits grünes Licht zum Aufstellen eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gegeben. Denn die Zeit drängt. Der Baudruck in Angermünde wächst. Explodierende ...