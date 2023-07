Thekenberg-Grundstücke am Mündesee müssen gekauft werden

Immobilien in der Uckermark

In Angermünde droht neuer Streit um Datschen. Die Stadt will Pachtflächen privatisieren und Gartenland in Bauland umwandeln. Die mit Bungalows bebauten Grundstücke sollen verkauft werden.