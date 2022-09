Immobilien in der Uckermark

Im Angermünder Ortsteil Greiffenberg hat der Vern e.V. ein Seminarhaus in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus eröffnet. Die Sanierung barg viele Überraschungen und wurde zum Forschungsprojekt der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Was macht das Gebäude so interessant und wie wird es künftig genutzt?