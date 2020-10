Die Landschaft zwischen Angermünde, Joachimsthal und Chorin im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin trägt sichtbare Spuren der letzten Eiszeit, die Hügel und Senken formte und viele Seen und Sölle hinterließ. Der Geopark „ Oderland am Eiszeitrand “ ist ein Schaufenster in diese Zeit und bietet neben dem Infozentrum in Groß Ziethen auch viele interessante Wanderwege und Lehrpfade.