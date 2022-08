Wie schafft es ein kleiner Verein, ein großes Sanierungsprojekt allein zu stemmen und in Angermünde in relativ kurzer Zeit eine neue Schule zu bauen, wofür die Stadt noch viele Jahre braucht? Die neue Oberschule im alten Gebäude der ehemaligen Puschkinschule in der Kirchgasse kann zum Schuljahre...