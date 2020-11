Rappelvoll wäre in normalen Zeiten die Kirche beim Kreisjugendgottesdienst in der Uckermark. Seit acht Jahren treffen sich die jungen Christen der evangelischen Kirchengemeinden einmal im Jahr abwechselnd an verschiedenen Orten, um ihren Glauben gemeinsam zu feiern. So wurde der Jugendgottesdienst...