Der Übergang klappte nahtlos: Als Pfarrer Michael Heise Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet wurde, war sein Nachfolger beim Gottesdienst in Schönermark schon in Aktion zu erleben. Kürzlich wurde Jonathan Schmidt, der am 1. Januar seinen Entsendungsdienst antrat, in der Angermünder Marien...