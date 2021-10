Das Schicksal der Versöhnungskirche in Essen-Rüttenscheid, tief im Westen, bewegt eine Kirchengemeinde in der Uckermark, tief im Osten. Die Kirche wird entweiht und abgerissen. So ergeht es immer mehr evangelischen Kirchen in ganz Deutschland. Die Gemeinden schrumpfen, die Gläubigen werden wenige...