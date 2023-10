Sport, Musik und nun Natur, die kommunalen Kitas in Angermünde profilieren sich eine nach der anderen mit besonderen Konzepten und Schwerpunkten.

Das Besondere: Es sind allesamt kleine Dorf-Kitas in den Ortsteilen mit durchschnittlich nur rund 30 Plätzen, die noch vor wenigen Jahren mit sinkender Auslastung ums Überleben kämpften aber inzwischen bei Familien immer beliebter werden. Der Kindergarten bleibt im Dorf.

Musik-, Bewegungs- und Umwelt-Kita

Nachdem die „Villa Kunterbunt“ in Crussow als sportbetonte Bewegungs-Kita zertifiziert wurde und das „Wichtelhaus“ in Neukünkendorf sogar als erste Musik-Kita in Brandenburg anerkannt wurde, zieht auch das „Spatzenhaus“ im Ortsteil Kerkow nach und hat sich auf den Weg zur Natur-Kita gemacht. Für eine kleine Einrichtung im ländlichen Raum mitten im Biosphärenreservat Schorfheide Chorin, mit dem Bio-Bauernhof Gut Kerkow und dem Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle vor der Haustür liegt das nahe.

Kooperation mit der Blumberger Mühle

Doch eine Kooperation mit dem Nabu und der Blumberger Mühle bietet nun das solide Fundament für das Konzept einer Natur-Kita, in der Naturerlebnisse auch alltäglich gelebt werden.

„Als Naturentdecker-Kita spielt das Thema nicht nur direkt in unserer Einrichtung eine große Rolle, zum Beispiel durch gesunde Ernährung und einen eigenen Garten. Wir machen Natur und Umwelt auch in der Region durch Wanderungen und Ausflüge erlebbar und besuchen einen Tag in der Woche das Nabu-Zentrum Blumberger Mühle“, erklärt Kita-Leiterin Theresa Löcke.

Naturwächterin betreut die Kita ehrenamtlich

Dort werden die Kinder von der erfahrenen ehemaligen Rangerin und Leiterin des Naturwachtstützpunktes Blumberger Mühle Elfie Laack betreut. Sie gehörte zu den Pionieren der Naturwacht in Brandenburg und hat die ersten Junior-Ranger-Gruppen als Nachwuchs der Naturwacht ins Leben gerufen und sie zu einer Erfolgsgeschichte gemacht.

Auch im Ruhestand will Elfie Laack nun als Ehrenamtliche ihr Wissen und vor allem ihre Leidenschaft für die Natur an die jüngere Generation weitergeben.

Kinder in Kerkow pflegen Beete im Naturgarten

So geht sie mit den Kleinen der Kita Kerkow nicht nur auf spannende Natur-Safaris, sondern legte auch im Naturgarten der Blumberger Mühle mit den Kindern eigene Beete an, wo die Jungen und Mädchen, säen, pflegen und ernten, den Kreislauf der Natur und die Herkunft vieler Lebensmittel vom Beet bis in die Küche anschaulich miterleben können.

Herbsternte: Kinder der Kita Kerkow schlachten in der Blumberger Mühle einen riesigen Kürbis.

© Foto: Daniela Windolff

Einmal im Monat finden auch Veranstaltungen der Umweltbildung in Kooperation mit der Blumberger Mühle in der Kita statt, wo auch die Jüngsten schon spielerisch teilhaben können. Auch die Eltern machen begeistert mit, unterstützen Projekte, lernen mit und von ihren Kindern und feiern natürlich gemeinsam Erntefest. Als nächstes Projekt sollen Hochbeete für die Kita gebaut werden.

