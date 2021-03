Die Corona-Pandemie hat das Thema Klimawandel und Klimascbhutz in den Hintergrund gedrängt. Dafür aber die Sehsucht nach Urlaub und Reisen verstärkt. Doch der Trend geht immer mehr zu Reisen in die Umgebung. Urlaub in Deutschland und in der nahen Region wird beliebter. Auch wenn noch immer Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und die Gastronomie geschlossen sind, wollen sich die Touristiker in der Uckermark und im Barnim noch besser vorbereiten und ihre Urlaubsangebote zugleich nachhaltiger und klimafreundlicher gestalten.

Jetzt-erst-recht-Kampagne für mehr Regionalität im Tourismus

Mit der Kampagne „Jetzt erst recht! Neue Ansätze für einen zukunftsfähigen Tourismus“ werden interessierten Unternehmen der Tourismusbranche kostenlose Informationen und Weiterbildungen in Form von Online-Seminaren angeboten, wie sie ihre Dienstleistungen und Produkte nachhaltig und klimafreundlich gestalten und mit regionalen Produkten neue Gäste anlocken können.

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der Akademie für Nachhaltige Entwicklung und den beiden Großschutzgebieten Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und Naturpark Barnim, erklärt Frieder Mundt, Klimamanager des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin.

Kostenlose Online-Seminare für Interessenten

In drei Online-Seminaren werden folgende Themenfelder behandelt:

„Effizientes Energiemanagement für Tourismusbetriebe“ am 6. März 2021, 15 bis 16:30 Uhr, „Mehr Mobilität ohne Verbrennungsmotor“ am 18. März von 13 Uhr bis 15 Uhr, „Nachhaltige, regionale Produkte am 23. März, 15 Uhr bis 16:30 Uhr. Zur Teilnahme wird lediglich ein internetfähiger Computer benötigt.

Informationen und Anmeldung: Mail: fieder.mundt@lfu.brandenburg.de, Informationen: www.zenapa-life.de