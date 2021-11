Nachdem das traditionelle Adventskonzert in der Marienkirche Angermünde 2020 wegen Corona ausfallen musste und nur als digitale Hauskonzerte stattfanden, liegen alle Hoffnungen der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule nun auf 2021. „Wir wollen endlich wieder gemeinsam am ersten Advent musizieren und mit unserer Musik anderen Menschen in dieser Zeit Freude und Trost spenden“, sagt Musikschulleiterin Dorothea Janowski. Und obwohl die Chöre monatelang nicht proben durften auch auch das Ensemblespiel sehr eingeschränkt war, hat sie dennoch ein anspruchsvolles Konzertprogramm für Chöre und Orchester einstudiert.

Zwölfstimmiges Hallelujah zum Finale

Unter dem Motto „Machet die Tore weit“ erklingen weihnachtliche Lieder und Musikstücke.

„Wir werden bekannte Melodien in verschiedenen mehrstimmigen Bearbeitungen darbieten“, verrät Dorothea Janowski. So erklingen zum Beispiel „Vom Himmel hoch“ oder „Machet die Tore weit“. Der Kinderchor hat auch einen Solopart mit dem Klassiker „Maria durrch ein Dornwald ging“ einstudioert. Das jüngste Chormitglied ist übrigens erst vier Jahre alt. Zum Finale erklingt ein zwölfstimmiges „Hallelujah“ mit Kinder-, Jugend- und Kammerchor. Begleitet werden die Chöre wieder von den Solisten Andreas Lorenz, Cloe Levy und Antonia Kolonko sowie dem Barockorchester opus5, das auch Instrumentalwerke aufführt.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Das Konzert findet am 5. Dezember 2021 um 15 Uhr in der Marienkirche Angermünde statt. Karten sind in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen ausschließlich im Vorverkauf mit Platzreservierung erhältlich. Karten (15 Euro, Kinder und Schüler 5 Euro) gibt es ab sofort im Regionalladen Angermünde in der Rosenstraße 3. Für das Konzert gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen einen aktuellen Negativtest.