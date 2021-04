An vielen Orten in Angermünde ist sind die Atom-Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl bis heute unübersehbar. Die Sorge vor einem neuen Kraftwerk hinter der Oder wächst. Es sind kleine Zeichen und Botschaften, bunte Origami-Kraniche. Sie hängen als lange Girlanden in Geschäften, Apotheken,...