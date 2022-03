Rund 100 Mitarbeiter aus den Krankenhäusern Angermünde und Prenzlau zogen am 3. März 2022 vor die Konzern-Zentrale der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit in Eberswalde, um dort den Aufsichtsrat zu empfangen. Vor der an diesem Abend stattfindenden Aufsichtsratssitzung des kommunalen Kranke...