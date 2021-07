Paul L., der am 13. Januar 2018 gegen 19.45 Uhr den Norma-Markt in der Angermünder Rudolf-Breitscheid-Straße überfallen und rund 3000 Euro erbeutete, muss nicht ins Gefängnis. Die zweite große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) verurteilte den heute 31-Jährigen am vergangenen Freitag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die Bewährungszeit wurde auf zwei Jahre festgelegt.

500 Euro Sc...