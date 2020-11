Ein 15-Jähriger meldete sich am Mittwoch (4. November) bei der Polizei und gab an, in Angermünde beraubt worden zu sein. Der Vorfall soll sich gegen 14.40 Uhr ereignet haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach war der Jugendiche auf der Rosenstraße unterwegs, als ihm an der Ecke Hoher Steinweg ein anderer Jugendlicher ins Gesicht schlug und sein Portemonnaie aus der Handriss, so die Polizei. Damit verschwand der noch unbekannte Täter in Richtung Berliner Straße.

Kriminalisten der Inspektion Uckermark untersuchen nun den Fall.