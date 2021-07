Klassik im Popsound, Pop im Klassik-Gewand, so machen Toni Di Napoli und Pietro Pato als Tenöre4you jeden ihrer Auftritte zu einem musikalischen Überraschungsfest und stimmungsvollen Mitsingkonzert.. Im Angermünder Klostersommer 2021 sind die Sänger mit ihren großartigen italienischen Stimmen nach langer Corona-Zwangspause wieder live zu erleben

Ihr Repertoire reicht von Caruso bis zu den Beatles, von Gospel, Oper bis Filmmusik, von „Ave Maria“ bis „“Let ist be“. Sie präsentieren legendäre Welthits in ihrem einzigartigen Pop-Klassik-Stil. Die Tenöre sind nicht nur von zahlreichen TV-Auftritten bekannt, sie haben auch erfolgreiche Konzerte als Solisten und als Duett auf den großen Bühnen der Welt gegeben, unter anderem bei der Toscana-Operngala, bei den Filmfestspielen in Venedig oder bei Grand-Prix-Festivals in Europa

Das Konzert in Angermünde findet am Freitag, dem 16. Juli 2021, um 20 Uhr statt. Karten sind in der Touristinformation Angermünde, Hoher Steinweg 17/18, erhältlich. Infos: www.tenöre4you