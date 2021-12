Sex & Crime, mit solchen Themen will die Ucker-Oper nach der erfolgreichen Premiere 2021 als neue Kultur-Sensation in Brandenburg durchstarten. Aber kann sie die hohen Erwartungen erfüllen? So viel ist schon klar: Es rollen Köpfe. Denn einfach nur mit klassischen Opern-Inszenierungen wie Tosca, Ai...