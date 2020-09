Blumberg hat jetzt eine eigene kleine Bibliothek - zumindest etwas Ähnliches, denn am Wochenende wurde in der Dorfmitte an der Bushaltestelle ein Bücherschrank eingeweiht. Die Idee hierzu hatte der Blumberger Dorfverein schon im vergangenen Jahr und startete auch ohne zu zögern mit ersten organisatorischen Aktivitäten.

Bibliotheksbus fährt nicht mehr durch Blumberg

„Durch Blumberg fährt schon lange kein Bibliotheksbus mehr. Da heißt auch , dass ein Teil Lebensqualität für diejenigen, die nicht mehr zu einer Bibliothek nach Gartz oder Schwedt kommen, verloren gegangen ist“, ärgert sich Martin Trapp, dessen zwei Töchter auch echte Leseratten sind und sich ein Bücherangebot im Ort wünschen. Doch bis dahin war noch einiges zu tun. Für den Aufbau eines Bücherschrankes galt es zuerst einiges an Schreibarbeit zu leisten und Genehmigungen einzuholen.

Genehmigung nach fast einem Jahr

Letztere lag in ihrer endgültigen Fassung dann auch Ende Juli endlich vor und das Feintuning konnte starten.

Doch wie sollte der Schrank eigentlich aussehen? Aus welchem Material soll er gebaut werden? Der Dorfverein favorisierte Anfangs die Idee, sich eine ausrangierte Telefonzelle für sein Vorhaben zu organisieren und diese umzugestalten. „Doch aufgrund von Corona und der damit einhergehenden Wartezeiten bei der Aufarbeitung von mindestens einem Jahr war das Vorhaben so nicht umzusetzen,“ erklärt Thea Trapp vom Dorfverein.

Wartezeit zwingt zur Alternative

„Wir wollten halt nicht so lange warten und haben eine andere Lösung gesucht und letztlich auch gefunden.“

Ein ausgedienter Getränkekühlschrank mit Glastür fand sich in der Nähe Berlins. Nach dem Transport in die Uckermark musste der noch aufgearbeitet werden. So wie auch der künftige Standort.

Der Dorfverein rief zu einem ersten Arbeitseinsatz auf, um die Bushaltestelle wieder glänzen zu lassen. Dazu gehörte auch ein neuer Anstrich des Gestänges und eine grundlegende Reinigung des Wartehäuschens, auf dessen Dach schon einige Grünpflanzen wuchsen. Schnell fanden sich motivierte Blumberger und packten mit an.

Gemeinsamer Arbeitseinsatz

„Wir haben gemeinsam das Dach von Moos und mehr befreit. Das Gestänge und der vor Jahren ausgebrannte Mülleimer wurden abgeschliffen und konnten im Anschluss, dank Paul Böhlcke und einer Spende der Firma Förch, mit speziellem Lack neu versiegelt werden,“ erzählt Thea Trapp vom Dorfverein. „Sogar der Blumberger Ortsvorsteher Joep Derks packte mit an und putzte zusammen mit den anderen Helfern die Scheiben und das Dach - bis alles wieder blitzte.“ Böhlcke war es auch, der die fachmännische Montage der Bodenanker und die Folienbeklebung für die „Neue Bibliothek“ übernahm.

Bücherschrank: ein echtes Schmuckstück

Letztere macht den Bücherschrank zu einem echten Schmuckstück. Natürlich auch der Inhalt. Denn zur Eröffnung am Sonnabend war der Schrank schon gut gefüllt mit Lektüre für Groß und Klein. Im Beisein des Amtsdirektors Frank Gotzmann, Bürgermeister Dr. Hans Georg Goetzke, Ortsvorsteher Joep Derks und Vertretern des Blumberger Dorfvereins fanden noch einige weitere gespendete Exemplare Platz.

„Wir freuen uns natürlich über die Initiative unseres Dorfvereins“, sagte Ortsvorsteher Derks. „So können wir Stück für Stück gemeinsam das Dorf etwas schöner und lebenswerter machen.“ Selber sei er zwar nicht der Leser, aber in Blumberg hat das Projekt schon jetzt erste Fans für sich gewonnen. „Wir alle im Ort bedanken uns bei allen Helfern“.