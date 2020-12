„Ich will ihm helfen“, sagt Hans-Joachim Schmidt. Mit weißer Arbeitskluft und Teighänden steht der Bäcker etwas ratlos in seiner Backstube in Greiffenberg.„Wir müssen sein Schicksal publik machen.“ Schmidt meint seinen Angestellten, der zwei Jahre im traditionsreichen Familienbetrieb gea...