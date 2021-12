Ein Notruf am Sonntagabend. Ein Mann, der erst vor Kurzem als Flüchtling nach Angermünde kam und kaum deutsch spricht, ruft verzweifelt bei Elamir Aziz an. Seine Frau ist vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Er weiß weder wohin, noch was er jetzt tun muss und macht sich große Sorgen. ...