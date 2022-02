Corona hat Unterricht und Projekte der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule Angermünde monatelang ausgebremst. Und dennoch schickt die Schule auch 2022 wieder talentierte Kinder zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert, der diesem Jahr endlich wieder live und in Präsenz stattfinden kann. 2021 mussten die Teilnehmer ihre Beiträge per Video einsenden. 2022 dürfen vier junge Talente der Angermünder Musikschule zum Regionalausscheid Brandenburg-Ost nach Beeskow fahren. Er findet von 10. bis 12. Februar 2022 statt.

Anton Maier (11) und Johannes Lenz (10) treten in der Kategorie Schlagzeug solo an. Beide nehmen seit einigen Jahren bei Corina Linn Schlagzeug-Unterricht und nicht zum ersten Mal bei Jugend musiziert teil.

Begabtenförderung für besondere Talente

Für Stella Schubring (10) ist es dagegen eine Premiere. Das Mädchen lernt noch nicht lange Geige bei Lehrerin Ruth Dynow, gilt aber als besonders talentiert. Trotz der erschwerten Corona-Bedingungen konnte sie sich schon für den bundesweit größten musischen Talentewettstreit „Jugend musiziert“ qualifizieren.

„Wir fördern talentierte Schüler mit zusätzlichen Stunden und Begabtenstipendien“, berichtet Musikschulleiterin Dorothea Janowski. So wurden für Stella nicht nur ein Teil der Gebühren übernommen, sondern auch eine wertvolle Violine als Leihinstrument angeschafft. Das hochwertige Instrument kostet immerhin 2.700 Euro.

Stipendien aus privaten Spenden

Finanziert werden die Stipendien aus privaten Spenden. Einer der Dauer-Sponsoren ist die Fürstenfamilie von Redern, Nachfahren des Namensgebers der Musikschule „Friedrich Wilhelm von Redern“.

Vierte im Bunde ist Ella Springer (11), die wie Stella in der Kategorie Violine Solo im Regionalausscheid antritt. Besonderheit: Ella ist von Geige auf Bratsche umgestiegen, ein Instrument, das nicht so häufig an Musikschulen unterrichtet wird.