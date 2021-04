Es wird unerträglich laut an den Bahnanlagen in Angermünde. Für die Anwohner ist die friedliche Nachtruhe am gestört. Die Bahn beginnt am Donnerstag, dem 29. April 2021 mit instandhaltenden Bauarbeiten an der Gleisanlage rund um den Bahnhof. Hier wird das Gleisbett mit Schotter aufgefüllt und a...