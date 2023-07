Wilde Auerochsen bei Lunow-Stolzenhagen – was die Rinder so besonders macht

Kühe sind auf den Weiden in der Uckermark Alltag. Doch Auerochsen sieht man nur bei Lunow-Stolzenhagen. Der Nationalpark Unteres Odertal hat die Rinder dort angesiedelt. Doch was macht die Tiere so besonders?