Was plant die Familie am Wochenende? Raus in die Natur, oder lieber Kultur erleben, etwas für die Bildung tun, spielen oder einfach chillen? In der Blumberger Mühle ist alles gleichzeitig möglich. Das Nabu-Naturerlebniszentrum vor den Toren der Stadt Angermünde bietet ein Komplettprogramm für die ganze Familie, wo jeder auf seine Kosten kommt.

Ausstellungen, Führungen, Abenteuerspielplatz, Mitmachaktionen, Worshops und viele spannende Natur- und Kulturerlebnisse gehören dazu. 2021 gibt es ein ganz neues Angebot: die Naturkonzerthalle.

Natur, Kunst, Musik, Wissenschaft und Spaß in einer Veranstaltung

Das ist ein innovatives Format, das mit einem faszinierenden Konzert international renommierter Künstler in freier Natur und vielfältigen Wissenslaboratorien kombiniert wird. Die Besucher können in faszinierende Welten der Musik, der Kultur, der Natur und Wissenschaft eintauchen und spannend und unterhaltsam entdecken, wie unsere Welt nachhaltiger gestaltet werden kann.

Leider ist die Blumberger Mühle aktuell noch auf Grund der Corona.-Eindämmungsverordnung geschlossen. Doch das Team um Leiterin Aija Torkler hat Alternativen entwickelt.

Naturkonzerte und Experimente auf dem YouTube-Kanal

Die Naturkonzerthalle und die Wissenslaboratorien sind digital aufgezeichnet worden und ab dem 3. Juni 2021 auf dem YouTube Kanal der Blumberger Mühle zu sehen. Das fantasievolle Konzert inmitten der Natur wird von internationalen Musikern, darunter auch Mitgliedern der Berliner Philharmoniker, digital übertragen.

In dieser interaktiven, lehrreichen Veranstaltung soll eine Symbiose aus Naturschutz, Musik, Wissenschaft und visueller Kunst entstehen.