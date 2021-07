Ein kleines Idyll erwacht zu neuem Leben. Der Dorfteich in Gellmersdorf ist wieder ein Naturparadies mitten im Ort, Lebensraum für Insekten, Moorfrösche, Rotbauchunken und Co. und Erholungsort für die Dorfbewohner. Der Dorfteich, in dem früher die Gellmersdorfer sogar im Sommer badeten und im Winter Schlittschuh liefen, war jahrelang nur ein winziges Schlammloch, verlandet, zugewachsen, ausgetrocknet.

Stiftung Naturschutzfonds investierte 24...