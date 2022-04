Gummistiefel und Harke sind das Ticket für ein ganz besonderes Naturerlebnis im Nabu-Zentrum Blumberger Mühle in Angermünde. Statt durch den Wald zu wandern und am See zu rasten, wird zugepackt, geputzt und aufgeräumt. Einmal in der Woche reisen Besucher aus nah und fern an, um sich hier in der ...