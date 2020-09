Der Angermünder Ortsteil Schmiedeberg hat keinen Ortsbeirat mehr. Bürgermeister Frederik Bewer musste ihn für auflösen, da zwei der drei Mitglieder ihr Mandat niedergelegt hatten.

Laut Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz müssen nun Neuwahlen stattfinden. Im Wahlgesetz heißt es dazu: Ist mehr als die Hälfte der nach § 6 Absatz 2 und 3 oder § 20 Absatz 5 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 vorgesehenen Sitze unbesetzt, so ist die Vertretung aufzulösen. Die Aufsichtsbehörde nimmt die Auflösung vor. Die Ortsbeiräte der Angermünder Ortsteile sind mit drei Mitgliedern besetzt und bestehen aus dem Ortsvorsteher, dem Stellvertreter und einem Mitglied.

Zwangsverwaltung in Angermünde

Schmiedeberg wird derzeit bis zur Neuwahl eines Ortsbeirates durch die Angermünder Stadtverwaltung „zwangsverwaltet“. Die Neuwahl des Ortsbeirates ist für den 6. Dezember 2020 anberaumt.