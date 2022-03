Bis zu 6000 Besucher aus ganz Brandenburg und Berlin strömten in dern vergangenen Jahren zur beliebten MOZ-Osterfete in der Tierpark Angermünde . 2022 ist es endlich wieder soweit. Die Party steigt mit einem noch spannenderem Programm. Der Förderverein „Freunde des Tierpark Angermünde“, das Angermünder Bildungswerk und die Märkische Oderzeitung laden am Ostersonntag, dem 17. April 2022, zum größten Familienspektakel der Uckermark ein. Es ist die nunmehr 24. MOZ-Osterfete.