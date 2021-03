Die Polizeiinspektion Uckermark ist am Samstagabend über eine Ruhestörung in der Angermünder Gustav-Bruhn-Straße informiert worden. Vier Beamte begaben sich daraufhin zum vermeintlichen Ruhestörer.

Tatsächlich wurde dort eine zünftige Party gefeiert, welche den anderen Hausbewohnern den Nachtschlaf raubte und gegen die Corona-Regeln verstieß. In der Wohnung trafen die Polizisten insgesamt 14 Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren an. Teilweise hatten die Partygäste versucht, sich in der Wohnung vor den Beamten zu verstecken, was jedoch nicht glückte.