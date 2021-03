Ein Trinkgelage endete in Angermünde am Wochenende wenig friedlich. Die Polizei schritt ein und musste am Ende hart durchgreifen. Was war passiert?

Prozess in der Uckermark Richter in Schwedt fällt deutliches Urteil über brutalen Schläger Schwedt In der Oderberger Straße in Angermünde gerieten am frühen Samstagabend zwei 57 und 66 Jahre alte Männer nach reichlichem Alkoholgenuss in Streit. Dieser eskalierte soweit, dass der 66-Jährige seinem Trinkkumpanen mit der Faust ins Gesicht schlug und dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Daraufhin musste die Polizei anrücken.

Angreifer drohte weiter mit Schlägen