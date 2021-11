In den Mittagsstunden des 05.11.2021 war ein 56 Jahre alter Mann mit seinem PKW auf der L272 in Richtung Woltersdorf unterwegs gewesen, als ihm auf Höhe Biesendahlshof ein Hyundai entgegenkam. Dessen Fahrer geriet in die Fahrspur des entgegenkommenden Autos und nötigte den 56-Jährigen zu einer Gefahrenbremsung. Trotzdem setzte der Mann am Steuer des Hyundais seinen Weg fort. Der Geschädigte fuhr ihm nach und konnte in der Ortslage Casekow den anderen Mann auch zur Rede stellen. Dieser beleidigte daraufhin sein Gegenüber und erhielt in der Folge Unterstützung eines Hinzukommenden, der ebenfalls anfing, Beleidigungen auszustoßen.

Anschließend entnahm der Fahrer des Hyundais dem Kofferraum einen Knüppel und hinterließ damit Zerstörungen am Heck des anderen Autos. So entstand ein geschätzter Schaden von rund 400 Euro. Jetzt ermitteln Kriminalisten, wer die beiden Männer waren, die schließlich mit dem Hyundai verschwanden.