Ein 22-jähriger Autofahrer aus Polen ist jetzt in Untersuchungshaft. Er war mit einem BMW X3 und einem Wohnwagen auf der B2 unterwegs, als er am Ortsrand von Angermünde von der Polizei angehalten wurde.

Auf Höhe Berliner Tor, informiert Polizeioberkommissar Till-Justus Hille aus der Pressestelle der Polizeidirektion Ost, stoppten seine Kollegen von der Bundespolizei den 22-Jährigen und stellten fest, dass der Wohnanhänger ein paar Stunden zuvor in Großschirma in Sachsen gestohlen worden war.

Gericht hat einen Haftbefehl gegen den Polen erlassen

Dementsprechend konnte der junge Mann auch keinen Fahrzeugschein zum Wohnwagen vorzeigen. Auch hatte er keine entsprechende Fahrerlaubnis. Beamte der Polizeiinspektion Uckermark übernahmen den Sachverhalt und stellten BMW und Wohnwagen sicher.

Zugetragen hat sich der Fall bereits am Mittwochmorgen (28.6.). Wie Till-Justus Hille am Freitagmorgen mitteilte, ist der polnische Fahrer jedoch mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. „Das Gericht hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen“, sagt er, der Mann sei nun in Untersuchungshaft. Über die sächsische Polizei ist der Eigentümer über die Sicherstellung seines Wohnwagens informiert worden.