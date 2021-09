Die Expansion der Windparks sorgt in Brandenburg und gerade in der Uckermark für heftigen Gegenwind von Bürgerinitiativen und Windkraftgegnern. Trotzdem und gerade deswegen steigt nun sogar eine Schule in die Windenergiebranche ein. Die Freie Schule Angermünde will eine eigene Windkraftanlage bet...