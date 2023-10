Gut durchfurchter Mutterboden und Feld, so weit das Auge reicht – was auf der Ackerfläche zwischen dem Bahnhof Wilmersdorf bei Angermünde und der Gemeinde selbst entsteht, hat mit dem Ackerbau jedoch wenig zu tun. Der Radweg wird nun endlich gebaut und schafft so eine wichtige Anbindung an das B...