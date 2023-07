Der Anlass, der den Fahrradclub ADFC in Angermünde in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, war tragisch. An der Unfallstelle eines im Juni 2022 getöteten Radfahrers in Wilmersdorf hatte der ADFC ein weißes Fahrrad als Mahnung aufgestellt. Mit diesem Symbol erinnert er in vielen Orten in Berlin und Brandenburg an im Straßenverkehr getötete Radfahrer und mahnt für mehr Sicherheit. Damals waren die Akteure des ADFC Mitglieder der Ortsgruppe Eberswalde/Barnim, darunter auch Norbert Hüsers.

Der passionierte Radfahrer ist Mitglied im ADFC-Landesverband und hatte sich der Barnimer Gruppe angeschlossen, weil es in der Uckermark noch keine eigene Interessenvertretung des ADFC gab. Das war einmal. Auf Initiative von Nobert Hüsers und weiteren engagierten Radfreunden aus Angermünde und Umgebung wurde am 28. Juni 2023 die Regionalgruppe Uckermark des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs gegründet. Als Sprecher wurde Norbert Hüsers (59), Chemiker aus Angermünde, gewählt. Als Stellvertreter steht ihm Ulrich Kiebel (51), Bauingenieur aus Angermünde, zur Seite.

Weitere Mitstreiter beim ADFC in Angermünde sind willkommen

Die neue Regionalgruppe hat bisher acht Mitglieder, weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen. „Endlich gibt es eine Stimme für die Radfahrerinnen und Radfahrer in der Uckermark. Die Gründung einer ADFC-Regionalgruppe ist längst überfällig. Die Diskussion hat schon bei der Gründungsversammlung gezeigt, wie wichtig den Teilnehmenden das Fahrradfahren ist und welche Defizite das Radwegenetz in der Region noch hat“, sagt Norbert Hüsers.

Deshalb wird ein zentrales Thema der neuen ADFC-Gruppe in den nächsten Monaten die Mitarbeit am Projekt „Radnetz Brandenburg“ sein.

Mitarbeit im Projekt Radnetz Brandenburg

Der ADFC will bis Ende des Jahres 2023 ein landesweites Netz an Alltagsradwegen in Brandenburg erarbeiten. Hierzu wird es bereits am 11. Juli 2023 eine online-Veranstaltung der Planungsgruppe Uckermark-Barnim geben, wozu Interessierte herzlich eingeladen sind, kündigt Norbert Hüsers an. Mehr Informationen zu diesem Projekt findet man auf der Webseite: https://brandenburg.adfc.de/radnetz-brandenburg

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Uckermark-Gruppe ist die Verkehrssicherheit.

Kidical Mass-Fahrraddemo im September

Dazu finden im September 2023 erneut Kidical Mass-Familiendemos mit Beteiligung des ADFC und zahlreicher lokaler Partner statt, die erstmals im Mai 2023 in Angermünde und Templin durchgeführt wurden. Aus den Fahrraddemos für sichere Radwege für Kinder wurden begeisternde Aktionstage mit zahlreichen Besuchern, Kindern, Eltern, Großeltern und sogar Kitagruppen. In Angermünde kann die neue ADFC-Gruppe bereits an eine Reihe von Initiativen fürs Radfahren und mehr Fahrradfreundlichkeit anknüpfen.

So organisierte die Stadt bereits 2022 einen großen Aktionstag „FahrRad“, der in diesem Jahr erstmals mit der Kidical Mass-Familiendemo verbunden wurde.

Angermünde verleiht kostenlos Lastenräder

Die Stadt bietet Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen für Geschäftsleute, Händler, Familien und Touristen an. Eine Radwegekonzeption zum Ausbau des Wegenetzes und der Infrastruktur wurde beschlossen. Die AWO schaffte Fahrrad-Rikschas für ihr Seniorenheim an, mit denen Ehrenamtliche der Stadt Radtouren durch Angermünde unternehmen. Der Tourismusverein Angermünde erarbeitet mit Anbietern mehr Radwandertouren mit Bed & Bike und Gepäcktransfer. Einige Einzelhändler und Hoteliers bieten bereits Service- und Ladestationen für Radtouristen.

Angermünde nimmt am Stadtradeln teil

Außerdem beteiligt sich Angermünde auch 2023 wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln.

Es bleibt dennoch viel zu tun für die junge ADFC-Gruppe. Vor allem der Ausbau von Alltagsradwegen aus den Ortsteilen in die Stadt, rund um Schulen, mehr und sichere Fahrradstellplätze und eine höhere Akzeptanz der Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind Schwerpunkt-Aufgaben. Eine weitere Aktion der neuen Regionalgruppe ist das Open-Bike-Sensor-Projekt, das der ADFC bereits beim Fahrradaktionstag an seinem Informationsstand vorstellte und zum Testen anbot.

Sensoren testen den Überholabstand

„In Angermünde stehen zurzeit diese Sensoren zur Verfügung, die beim Radfahren auf der Straße den Abstand zwischen Fahrrad und Kraftfahrzeugen erfassen. Dieses Projekt zielt konkret auf die Sicherheit im Straßenverkehr ab und dient dazu, Daten bezüglich kritischer Situationen im Mischverkehr zu sammeln“, erklärt Norbert Hüsers.

Für die Zukunft sind regelmäßige Treffen jeweils am 1. Mittwoch im Monat geplant, zu der nicht nur Mitglieder, sondern auch Interessenten eingeladen sind.

Monatliche Treffen sind offen für Interessierte

Aufgrund der Sommerferien und Urlaubszeit findet die nächste Zusammenkunft der ADFC-Gruppe Uckermark erst am 9. August 2023 in Angermünde statt. Perspektivisch sind Treffen auch in anderen Orten der Uckermark vorgesehen.

Kontakt: Norbert Hüsers, Birkenallee 18a, 16278 Angermünde, [email protected] , Telefon 0176 51100883.

