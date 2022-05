Lastenrad, E-Bike, Rikscha und Dienstfahrrad statt Transporter, Taxi oder Dienstauto. Sieht so die moderne, klimafreundliche Mobilität der Zukunft in Angermünde aus? Die kleine Stadt in der Uckermark hat eine große Vision und will dem Fahrrad mehr Platz und Aufmerksamkeit widmen. Denn die Straße...