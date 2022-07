Radfahren gegen Gewalt und Rassismus - funktioniert das? In Eberswalde auf jeden Fall. Hier wurde 2001 die Tour de Tolerance auf der Taufe gehoben, bei der über 1000 Teilnehmer nach Potsdam radelten. Sie wollten nach rassistischen Übergriffen und dem gewaltsamen Tod des Angolaners Amadeu Antonio durch eine rechtsextreme Gewalttat im Dezember 1990 Zeichen öffentlich Zeichen für ein menschliches offenes Miteinander setzen und Eberswalde als tolerante Stadt präsentieren. Seitdem findet die Tour de Tolerance jedes Jahr statt und startet in verschiedenen Städten Brandenburgs.

Nachdem 2021 zum 20-jährigen Jubiläum wieder Eberswalde Gastgeber war, startet die 21. Tour de Tolerance nun erstmals in Angermünde . Der neue Bürgermeister von Eberswalde, Götz Herrmann, übergab persönlich den „Staffelstab“, eine große Tafel mit Plaketten jeder bisherigen Startstadt, an seinen Amtskollegen Frederik Bewer in Angermünde. Es war das erste Treffen der beiden „Nachbarn“ und für beide ein schöner Anlass, mit so einer wichtigen Aktion zusammenzutreffen. Angermünde sei ein passender Ort für die Tour de Tolerance.