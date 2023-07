Gewalt und Raub unter jungen Menschen erschüttern Angermünde. Wie die Polizei mitteilt, wurde am frühen Abend des 27.07.2023 waren drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren im Friedenspark unterwegs, als sie auf zwei Männer trafen. Diese forderten sie auf, ihre Mobiltelefone herauszugeben und drohten bei Verweigerung Konsequenzen an. Einer der Räuber schlug dann auch zu. Anschließend begaben sich die Täter in die Pestalozzistraße.

Dort befanden sich zwei weitere Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, die nun ebenfalls angegriffen wurden. Bei der Attacke verlor der Jüngere sein Mobiltelefon, welches die Schläger an sich nahmen und damit verschwanden. Alarmierte Polizisten konnten schon wenig später zumindest einen Tatverdächtigen stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Prenzlauer, der bereits hinlänglich bekannt geworden ist.