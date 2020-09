Regionale Vielfalt: Der Tag der Regionen mit buntem Markttreiben fand drei Jahre lang an der Blumberger Mühle statt und sollte in diesem Jahr am 3.Oktober nach Wismar wandern. Doch wegen Corona wurde er abgesagt. Angermünder Händler etablieren nun mit Unterstützung der LAG einen kleinen Regionalmarkt mit heimischen Produzenten in Angermünde. © Foto: Oliver Voigt