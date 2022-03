Mit Bläserensemble, Chormusik und Kerzen, so zeigte die Uckermärkische Musik- und Kunstschule Angermünde Anteilnahme und Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Musikschulleiterin Dorothea Janowski organisierte mit ihren Sängern und Musikern spontan ein bewegendes Friedenskonzert, das ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Ukraine-Krieges setzen und Spenden für in der Uckermark ankommende Flüchtlinge sammeln sollte. In der Martinskirche in Angermünde nahmen an diesem Abend des 14. März 2022 viele Menschen Anteil und rückten zusammen.