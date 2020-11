Diesmal sind es die Freundinnen, die Anika als „Schöne Brandenburgerin“ vorgeschlagen haben. Anika aus Angermünde ist 25 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Landwirtin.

Ihre Hobbys sind Volleyball, Snowborden und das Reisen. „Sie liebt Tiere, besonders Pferde und Kühe, und hat immer verrückte Einfälle“, schreiben die Freundinnen.

Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite.

Sind auch Sie eine „Schöne Brandenburgerin“?

Sie möchten sich bewerben und sind wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2021 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!