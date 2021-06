Über 30 Schüler in einer Klasse, sechszügige Klassenstufen, Sport- und Fachunterricht in Schichten – sieht so das kommende Schuljahr in der Ehm Welk-Oberschule in Angermünde aus? Solch ein Szenario mit räumlicher und personeller Überforderung befürchtete die Schulleitung tatsächlich, nach...