Die Volkssolidarität hat in Gartz eine Tagespflegeeinrichtung eröffnet. Am Dienstag wurden die ersten Besucher begrüßt. Ab sofort können in dem neuen Haus mit dem Namen „Pommernwiese“ zwölf Gäste wochentags von 8 bis 16 Uhr betreut werden. Gestartet wurde mit 85-prozentiger Auslastung. Vi...