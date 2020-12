Seit 2016 wird im Angermünder Tierpark das Wasser immer knapper. Vor allem in den letzten heißen und trockenen Sommern war in der Teichanlage um das Kattagehege so viel Wasser verdunstet, dass die Sumpfschildkröten kaum noch aus dem Wasser kamen und die Goldfische fast auf dem Trocknen lagen. Des...