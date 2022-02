Sterbebegleitung, Typberatung, Fotokurs, Qi Gong oder Aquagymnastik? Die gute alte Volkshochschule ist heute alles andere als altbacken. Die Vielfalt der Kurse und Veranstaltungen ist überraschend neu und trendig. Hier finden junge Leute ebenso passende Angebote wie Senioren, Kreative und Lernbegierige, Familien oder Singles.

Seit einigen Jahren liegen vor allem Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt, Gesundheit und Fitness aber auch Reisen und Krativität im Trend. Lernen und Fortbildung für Schule und Beruf sind nach wie vor sehr gefragt. So bietet die Volkshochschule Uckermark in der Nebenstelle Angermünde im Frühjahrssemester 2022 auch Exkursionen an.

Am 26. März 2022 gibt es eine exklusive Führung auf dem wiederentdeckten jüdischen Friedhof Angermünde. Es werden jüdische Erinnerungskultur und Rituale vorgestellt und über die Geschichte des Friedhofes erzählt. Diese Veranstaltung ist kostenfrei.

Außerdem werden Exkursionen angeboten, die am 6. Mai 2022 das kleine Städtchen Greiffenberg auf ganz neue Art entdecken lässt und am 3. Juni 2022 nach Torgelow ins Ukranenland führt.

Wollten Sie schon immer mal Schokolade selber herstellen? Am 8. April 2022 gibt es in Angermünde einen kreativen Oster-Workshop für die ganze Familie. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament und Erberecht, darum geht es bei Kursen am 14. März und am 2. Mai. Individuelle Typberatung und Styling können Frauen und Mädchen am 5. März und am 2. April erfahren.