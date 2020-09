Die Grenzübergangsstelle Mescherin im Bereich der Bundesstraße 113 und der Landstraße 120 in Polen bleibt in der Zeit vom 28. September bis zum 27. November voll gesperrt. Grund dafür sind die Instandsetzung der Asphaltdecke und Sanierungsarbeiten an der Regenwasserableitung der Straße in diesem Bereich.

Gleichzeitig baut der Landkreis Uckermark im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen einen Radweg von der Unteren Dorfstraße in Mescherin bis kurz vor dem Abzweig nach Staffelde. Die Strecke hat eine Länge von etwa 1,2 Kilometern und schließt eine Lücke im Oder-Neiße-Radweg. Der Radweg zwischen Mescherin und Staffelde wird auf 300 Meter mit einer neuen Regenwasserableitung ausgestattet. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch eine Verkehrsinsel im Bereich zwischen Untere und Obere Dorfstraße in Mescherin errichtet. Die Kosten für die Bauvorhaben liegen bei etwa 1,3 Mio. Euro.

Eine halbseitige Sperrung ist wegen der Arbeitssicherheit für die Bauleute nicht möglich. Umleitungsstrecken stehen für den Verkehr im Bereich Mescherin nicht zur Verfügung.