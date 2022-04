Endlich raus ins Grüne und dazu Volksfeststimmung und Familienspaß beim größten Spektakel zu Ostern in der Uckermark zu fairen Preisen. Die 24. MOZ-Osterfete lädt am Ostersonntag, dem 17. April 2022, wieder in den kleinen, feinen Tierpark in Angermünde ein. Zwischen Kamelen, Katta-Äffchen, Nasenbären und Streichelgehegen mit Ziegen und Rehen können Kinder und Erwachsne ganz entspannt Natur und Kultur genießen. Die Märkische Oderzeitung, der Tierpark-Förderverein und das Angermünder Bildungswerk als Partner gestalten seit fast einem Viertel-Jahrhundert das Familienfest in Angermünde gemeinsam, das zum Kult geworden ist.