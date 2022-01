Der Betreiber des Tierparks in Angermünde steht offenbar auf der Abschussliste. Dabei hatte die Stadtverwaltung als Eigentümer des Parks so große Erwartungen an Dennis Sonnenberg. Zu große oder zu unrealistische? Ein aktueller Bericht der Stadtverwaltung geht hart ins Gericht. Fakt ist, der Tie...