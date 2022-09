Tierschutz in der Uckermark

Naturschützer in Uckermark und Barnim schlagen Alarm: Immer wieder sterben Rotmilan, Seeadler und Co. durch Rotoren der Windräder. In Angermünde wird nun ein Militär-System getestet, das Windenergie und Vogelschutz vereinbaren soll. Wie funktioniert es?