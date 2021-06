Trauer, Wut und Betroffenheit herrschen auch Tage nach dem schrecklichen Unfall in Wilmersdorf. Vor allem, weil sich so etwas hier jeden Tag wiederholen könnte. Daran werden die Einwohner täglich an der Unglückstelle erinnert, an der am 4. Juni 2021 ein 63-jähriger Radfahrer angefahren wurde und...